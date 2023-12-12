Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da hafriyat kamyonları ve beton mikserleri denetlendi

        Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da hafriyat kamyonları ve beton mikserleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçede 15 Ekim'de inşaat yasağının sona ermesinin ardından yarımada genelinde inşaat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gölköy Kavşağı'nda yük taşıyan kamyonlara ve beton mikserlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Denetimlerde yük taşıyan kamyonlarda branda kontrolü yapılırken, sürücülere yönelik kemer başta olmak üzere birçok kontrol yapıldı.

        Yapılan uygulamalarda son iki ayda 500'den fazla yük taşıyan kamyon ve beton mikserine yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tıp öğrencisi stajda gönüllü denek oldu, kalbinde delik tespit edildi
        Tıp öğrencisi stajda gönüllü denek oldu, kalbinde delik tespit edildi
        Bodrum´da kurallara uymayan beton mikseri ve hafriyat kamyonlarına 3 milyon...
        Bodrum´da kurallara uymayan beton mikseri ve hafriyat kamyonlarına 3 milyon...
        Bodrum'da 156 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
        Bodrum'da 156 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
        Fethiyespor galibiyeti hatırladı
        Fethiyespor galibiyeti hatırladı
        Kayınvalide katili, seri katil filmleri önerisi istemiş
        Kayınvalide katili, seri katil filmleri önerisi istemiş
        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı