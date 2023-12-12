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        Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:34
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        Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şahin Burnu ile Turunç Pınarı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu ile jandarma ekipleri iki ayrı bölgeye sevk edildi.

        Ekipler tarafından karada 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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