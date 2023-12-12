Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında motoru arızalanan iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yapan iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında motoru arızalanan iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yapan iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu biri fiber karinalı olmak üzere iyi ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Büyükekşi ile Yerlikaya özel görüşüyor
        Büyükekşi ile Yerlikaya özel görüşüyor
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu
        Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu
        Datça'da marinada Akdeniz foku görüldü
        Datça'da marinada Akdeniz foku görüldü
        Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Köyceğiz'de 1632 yaban keçisi tespit edildi
        Köyceğiz'de 1632 yaban keçisi tespit edildi
        Bodrum'da hafriyat kamyonları ve beton mikserleri denetlendi
        Bodrum'da hafriyat kamyonları ve beton mikserleri denetlendi
        Tıp öğrencisi stajda gönüllü denek oldu, kalbinde delik tespit edildi
        Tıp öğrencisi stajda gönüllü denek oldu, kalbinde delik tespit edildi