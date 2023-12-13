Fethiye'de belediyeden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
Fethiye Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulunda öğrencilere çorba dağıtımı yapıyor.
Fethiye Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulunda öğrencilere çorba dağıtımı yapıyor.
Belediyenin mobil ikram aracında, sabah erken saatlerde üniversite önünde öğrencilere çorba ikram ediliyor.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere, üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Gençlere bu soğuk günlerde, içlerini ısıtacak sıcak çorba ikramı gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaca, "Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
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