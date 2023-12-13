Fethiye'de "Kuşak Çatışması Eğitimi" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kuşak Çatışması Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nca (FTSO) odadaki Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, Evo Akademi Kurucu Eğitmeni Nebi Acar tarafından verildi.

Kuşak farklılıklarının çalışma hayatına etkileri ve kuşakların nasıl yönetileceği konularının ele alındığı etkinliğe 15 kişi katıldı.

İlk bölümünde kuşakların tanımı, iş dünyasına bakışı, şirketlerden beklentiler, kuşakların birbirleriyle çatışma nedenleri ve bu çatışmayı önlemek için neler yapılacağı konularında kapsamlı bilgi verildi.

Yaklaşık 5 saat süren eğitimin ikinci bölümünde ise kuşakların çalışma hayatından beklentileri ve kuşakların nasıl yönetileceği konuları anlatıldı.

Acar, eğitimin son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.