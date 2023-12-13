Marmaris'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Beldibi Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F'yi (40) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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