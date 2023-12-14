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        Muğla'da mantar toplarken kaybolan kadın ölü bulundu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya giden ve kendisinden haber alınamayan kadın, arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:19
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        Muğla'da mantar toplarken kaybolan kadın ölü bulundu
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya giden ve kendisinden haber alınamayan kadın, arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

        Menteşe ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Fatma Avcı, önceki gün Yılanlı Dağı Elçin yaylasında mantar toplamaya gitti.

        Akşam saatlerinde Avcı'nın dönmemesi üzerine AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin iki gün süren çalışmasının ardından Avcı'nın cansız bedeni mantar toplamaya gittiğini alandan yaklaşık 5 kilometre uzakta bulundu.

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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