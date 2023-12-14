Muğla'da mantar toplarken kaybolan kadın ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya giden ve kendisinden haber alınamayan kadın, arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

Menteşe ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Fatma Avcı, önceki gün Yılanlı Dağı Elçin yaylasında mantar toplamaya gitti.

Akşam saatlerinde Avcı'nın dönmemesi üzerine AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin iki gün süren çalışmasının ardından Avcı'nın cansız bedeni mantar toplamaya gittiğini alandan yaklaşık 5 kilometre uzakta bulundu.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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