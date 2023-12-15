Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

Şövalye Adası yakınlarında alargada bulunan “Holiday5” isimli teknede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, ekiplerin denizden müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

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