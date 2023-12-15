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        Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:42
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        Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

        Şövalye Adası yakınlarında alargada bulunan “Holiday5” isimli teknede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Hızla yayılan alevler, ekiplerin denizden müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü.

        Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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