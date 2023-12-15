Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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