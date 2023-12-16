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        Marmaris'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:51
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        Marmaris'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, hakkında "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (59) yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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