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        Muğla'da 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:33 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:33
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        Muğla'da 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Tepe Mahallesi Barlar Sokağı'na operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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