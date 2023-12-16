Muğla'da 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tepe Mahallesi Barlar Sokağı'na operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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