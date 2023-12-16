GÜNCELLEME - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.33 sıralarında Fethiye İlçesinde 4.0 (Mw) büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatılarak, "Deprem sonrası ekiplerimizce alan taraması devam etmekte olup, an itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır." bilgisi verildi.