Bodrum'da Peksimet Parkı'nın açılışı yapıldı

Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan Peksimet Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce bu yıl proje hazırlığı ve yapımı tamamlanan, Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Gümüşlük Caddesi'ndeki Peksimet Parkı'ndaki açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir kent için altyapının önemli olduğunu, altyapı olmazsa kentte yapılan diğer çalışmaların etkili olmayacağını belirtti.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan pazar yerleri, spor tesisleri, anaokulları ve kadın sığınma evi ile ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesi planlanan diğer projelerden söz eden Aras, park yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Aras katılımcılarla kurdele keserek yaklaşık 4,5 yılda hizmete sunulduğu belirtilen 60 parkın toplu açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreni sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de bahçe bitkileri fideleri dağıtıldı.