Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bodrum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler hakkında 5 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nın Ortakent Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.