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        Kadınlar Voleybol 1. Lig

        KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:21
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        Kadınlar Voleybol 1. Lig
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        KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi.

        Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.

        Karşılaşmada ilk seti ev sahibi takım 25-22 kazanırken, ikinci seti 24-26 rakibi aldı. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü üçüncü seti 18-25, son seti de 20-25'lik skorla bitirerek müsabakadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

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