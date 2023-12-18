Bodrum'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ayrı suçtan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Akyarlar Mahallesi'nde, 5 ayrı suçtan 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun da Mumcular Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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