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        Bodrum'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:49
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        Bodrum'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ayrı suçtan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Akyarlar Mahallesi'nde, 5 ayrı suçtan 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun da Mumcular Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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