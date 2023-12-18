Muğla'da motosikletinde yatar halde seyreden sürücüye ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 13 bin 641 lira ceza uygulandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında "Fethiye'de canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motorun üzerine yatarak yolculuk etti. O anlar sosyal medyada paylaşılmak için kayıt altına alındı." haberi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kural ihlalinin 20 Ağustos'ta Fethiye-Çameli yolunda 48 RV 429 plakalı motosiklet sürücüsü F.E.G. tarafından yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, sürücüye 13 bin 641 lira, motosiklet sahibi M.G'ye ise 10 bin 169 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Öte yandan F.E.G. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.