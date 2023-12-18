Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde büyük katkısı olan başantrenör Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.