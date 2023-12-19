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        Çağdaş Bodrumspor, tecrübeli basketbolcu Hakan Yapar ile yollarını ayırdı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, 39 yaşındaki oyuncusu Hakan Yapar ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:03
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        Çağdaş Bodrumspor, tecrübeli basketbolcu Hakan Yapar ile yollarını ayırdı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, 39 yaşındaki oyuncusu Hakan Yapar ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu şampiyon kadrosunda yer alan, aynı sezon içinde TBL'nin en iyi yerli oyuncusu seçilen ve bu sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de takımımıza sayısız katkısı bulunan Hakan Yapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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