Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla'da öğrencilere tanıtıldı

Muğla'da öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

Muğla Valiliğine tahsis edilen Togg, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla Menteşe ilçesindeki Atatürk İlkokuluna getirilerek, "Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı" sloganıyla öğrencilerle buluşturuldu.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobilini inceleme şansı bulan öğrenciler, araçla ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler, araç önünde üzerinde "Yerli malı" yazılı atkı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenci velileri ve öğretmenler, milli araç Togg ile buluşan çocukların gözlerindeki gurur ve heyecanı birlikte yaşadıklarını, öğrencilerin yerli ve milli aracı çok beğendiklerini ifade etti.