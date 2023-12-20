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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla'da öğrencilere tanıtıldı

        Muğla'da öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:17
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla'da öğrencilere tanıtıldı
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        Muğla'da öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Muğla Valiliğine tahsis edilen Togg, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla Menteşe ilçesindeki Atatürk İlkokuluna getirilerek, "Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı" sloganıyla öğrencilerle buluşturuldu.

        Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobilini inceleme şansı bulan öğrenciler, araçla ilgili bilgi aldı.

        Öğrenciler, araç önünde üzerinde "Yerli malı" yazılı atkı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öğrenci velileri ve öğretmenler, milli araç Togg ile buluşan çocukların gözlerindeki gurur ve heyecanı birlikte yaşadıklarını, öğrencilerin yerli ve milli aracı çok beğendiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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