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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonu Oral, altınla ödüllendirildi

        Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı Muğla Valisi İdris Akbıyık altınla ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:41
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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonu Oral, altınla ödüllendirildi
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        Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında Türkiye Yüzme Şampiyonu Elif Oral'ı Muğla Valisi İdris Akbıyık altınla ödüllendirdi.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Antalya, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Oral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’a, antrenörü Esin Çelik ve ailesi ile Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elif Oral’ı altın ile ödüllendirip başarılarının devamını diledi.

        Şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgi alan Akbıyık, "Elif Oral kardeşimiz azmiyle, kararlılığıyla, gayretiyle hepimize örnek oldu. Elif'le gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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