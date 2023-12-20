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        Marmaris'te "İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm" paneli

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak yangın, sel gibi afetlerin turizm sektörüne etkisi üzerine "İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm" paneli düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:52
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        Marmaris'te "İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm" paneli
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        Marmaris Ticaret Odası (MTO) son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak yangın, sel gibi afetlerin turizm sektörüne etkisi üzerine "İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm" paneli düzenledi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MTO Başkanı Mutlu Ayhan, kurum müdürleri ve turizmcilerin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Doç. Dr. Mehmet Bahar ve sanayi dalgıcı Ali Enes Edis konuşmacı olarak yer aldı.

        Kaymakam Kaya, iklim krizinin etkileri yangın ve sel felaketlerinin Marmaris'te birebir görüldüğünü söyledi.

        Küresel iklim krizinin artık uzak bir gelecekte yaşanabilecek felaketler olmadığını dile getiren Kaya, "Bugün adını sıkça duyduğumuz küresel iklim krizi, beraberinde getirdiği yıkıcı doğal afetler sebebiyle, tüm dünyayı acil eylem planları oluşturmaya sevk etmektedir. Sürdürülebilir bir dünya ve yeşil bir gelecek için, içinde bulunduğumuz küresel iklim krizini ve sebeplerini bilmek hayati bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Marmaris Belediye Başkanı Oktay da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğine işaret etti.

        MTO Başkanı Ayhan, panelde verilen bilgiler doğrultusunda yol haritası oluşturmak ve daha sürdürülebilir bir Marmaris için hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

        Panelde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından konaklama tesislerine zorunlu kılınan Sürdürülebilir Turizm Programının detayları ve sektöre etkisi hakkında bilgilendirme de yapıldı.

        Toplantı salonu girişinde ilçede yaşanan yangın ve sel felaketlerinden oluşan fotoğraf sergisi sunuldu.

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