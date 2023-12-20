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        Muğla'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:59
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        Muğla'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Marmaris Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Beldibi Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi (39) yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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