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        Muğla'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Muğla'da halk otobüsünde fenalaşan yolcunun, şoför tarafından hastaneye ulaştırılması, araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 22:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:20
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        Muğla'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Muğla'da halk otobüsünde fenalaşan yolcunun, şoför tarafından hastaneye ulaştırılması, araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Menteşe ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

        Otobüsün şoförü, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak kadını hastaneye götürdü.

        Sağlık görevlilerine teslim edilen yolcu, tedavi altına alındı.

        Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerası ve vatandaşlarca görüntülendi.

        Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Menteşe ilçemizde görev yapan toplu taşıma aracı şoförümüz, araçta fenalaşan vatandaşımızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirerek, sağlık çalışanlarına teslim etti. Personelimizi bu örnek davranışından dolayı kutluyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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