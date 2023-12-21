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        Bodrum açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:10
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        Bodrum açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan biri fiber karinalı 3 ayrı lastik bottaki toplam 89 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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