Bodrum açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan biri fiber karinalı 3 ayrı lastik bottaki toplam 89 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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