Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ahmet Çakı ile anlaştı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.

Ligin 13. haftasında yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yeni başantrenörü ile sürdürüyor.

Yardımcısı Ömer Kahyaoğlu ile mesaiye başlayan Çakı, yeni takımıyla parkeye ilk kez yarın çıkacak.

Başantrenör Ahmet Çakı, basın mensuplarına, farklı taktiklerden oluşan daha güçlü bir yapı ile sahaya çıkacaklarını söyledi.

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu vurgulayan Çakı, şöyle konuştu:

"Çağdaş Bodrumspor'dan teklif aldığımda, burada basketbola kazandırılacak bir proje gördüm. Bu tarzda bir kulüpte daha önce de çalıştım. Amacımız öncelikle kazanan bir takım haline gelip bir şekilde ligin ilk yılına adaptasyonu hızlandırmak, devamında üstüne koyarak burada güzel bir kültür oluşturmak."

Takımın hedefi konusunda yorum yapmasının şu an için zor olduğuna işaret eden Çakı, amacının, önlerindeki ilk maçı kazanmak olduğunu ifade etti.