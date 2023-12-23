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        Bodrum'da "Nartugan" kutlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "günün yeniden doğuşu" anlamına gelen "Nartugan" kutlaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:25
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        Bodrum'da "Nartugan" kutlandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "günün yeniden doğuşu" anlamına gelen "Nartugan" kutlaması gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesinin desteğiyle Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu tarafından Gündoğan Mahallesi sahilinde etkinlik düzenlendi.

        Sahildeki programda yakılan ateşin etrafında hafif müzikle kutlama yapıldı. Meydanda el işi ürünler, yiyecek ve içecek stantları açıldı, vatandaşlar ağaçlara çaput bağlayarak dilek diledi.

        Etkinliklerde halk dansları ekibi yöresel oyunlar sergiledi, katılanlara lokma ve Bodrum mandalinası ikram edildi.

        Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu Üyesi Haluk Ortaç, gazetecilere, Irak'ın kuzeyinde 6 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, "Çok üzgünüz. Bu yıl kutlamalarımız bu nedenle buruk geçiyor ama üzüntümüzü unutmadan Nartugan'a hizmetimizi yapmak istiyoruz. Kutlamalarımız 14 yıldır yapılıyor. Bu etkinliğe emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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