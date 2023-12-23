Bodrum'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hilmi Uran Meydanı'ndaki bir iş yerinde çalışan S.A. ile Ramazan Korkutata arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine bıçakla saldıran S.A. ve Ramazan Korkutata yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Korkutata kurtarılamadı, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan S.A ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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