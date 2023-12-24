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        Marmaris'te 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:05
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        Marmaris'te 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Tepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 ayrı suçtan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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