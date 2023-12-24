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        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:52 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:55
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        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ve olumsuz hava şartları nedeniyle yardım talep edildiği bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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