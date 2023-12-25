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        Muğla'da yolda kalan aracın, kaputa oturtulan gencin ayaklarıyla itilmesine para cezası

        Muğla'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili ayaklarıyla itmesine ilişkin görüntüler üzerine iki aracın sürücülerine 2 bin 180'er lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:46
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        Muğla'da yolda kalan aracın, kaputa oturtulan gencin ayaklarıyla itilmesine para cezası
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        Muğla'da otomobilin kaputuna oturan gencin arızalanan başka bir otomobili ayaklarıyla itmesine ilişkin görüntüler üzerine iki aracın sürücülerine 2 bin 180'er lira ceza kesildi.

        Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda otomobili arızalanan sürücü arkadaşından yardım istedi. Yardıma gelen kişinin de otomobilinde çekme halatı olmayınca sürücüler, bir genci kaputun üzerine çıkararak diğer otomobili bir süre itmesini sağladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

        Plakaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden 2 bin 180'er lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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