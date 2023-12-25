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        Fethiye'de "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:02
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        Fethiye'de "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) odadaki Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, İzgören Akademi Eğitmeni Anıl Akın tarafından verildi.

        FTSO meclis üyeleri ve çalışanlarının katıldığı eğitimde, toplantıların yönetimi, ön hazırlık ve verimliliğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Türk iş dünyası ve kamuda toplantıların verimliliğinin tartışmalı bir konu hale geldiğini belirten Akın, toplantıların karar almaya yönelik ve kısa süreli olması gerektiğini söyledi.

        Yaklaşık 4 saat süren eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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