Fethiye'de "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) odadaki Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, İzgören Akademi Eğitmeni Anıl Akın tarafından verildi.

FTSO meclis üyeleri ve çalışanlarının katıldığı eğitimde, toplantıların yönetimi, ön hazırlık ve verimliliğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Türk iş dünyası ve kamuda toplantıların verimliliğinin tartışmalı bir konu hale geldiğini belirten Akın, toplantıların karar almaya yönelik ve kısa süreli olması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 4 saat süren eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.