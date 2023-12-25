Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da şehitleri anmak ve Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehitleri anmak ve Filistin'e destek için düzenlenen program kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da şehitleri anmak ve Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehitleri anmak ve Filistin'e destek için düzenlenen program kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde dualar edilerek öğlen namazının ardından yürüyüş yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler ve tüm şehitlerin anıldığı programda, terör örgütü PKK ile İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İslam'ın onuru Siyonizm'i yenecek", "Bodrum'dan Kudüs'e direnişe selam", "Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol", sloganları atılan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Yürüyüş, Bodrum Belediye Meydanı'ndan geçilerek Tepecik Camisi önünde tamamlandı.

        Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın dua ettirmesinin ardından, grup adına ilçe vaizi Orhan Özgözel basın açıklamasını okudu.

        Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada satış dalgası sürüyor
        Borsada satış dalgası sürüyor
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da şehitler ve Filistin için yürüyüş
        Bodrum'da şehitler ve Filistin için yürüyüş
        Fethiye'de "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" düzenlendi
        Muğla'da otobüs şoförünün seyir halinde mesajlaşması yolcu tarafından görün...
        Muğla'da otobüs şoförünün seyir halinde mesajlaşması yolcu tarafından görün...
        Muğla'da yolda kalan aracın, kaputa oturtulan gencin ayaklarıyla itilmesine...
        Muğla'da yolda kalan aracın, kaputa oturtulan gencin ayaklarıyla itilmesine...
        Bodrum FK'da coşku büyük
        Bodrum FK'da coşku büyük
        Muğla'da "Bodrum Mandalin Festivali" düzenlendi
        Muğla'da "Bodrum Mandalin Festivali" düzenlendi