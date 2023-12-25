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        Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor yatta 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatörlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 20:39
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        Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor yatta 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatörlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motor yatta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yattaki 56 göçmeni kurtardı.

        Göçmenlerin arasında, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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