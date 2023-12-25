Muğla'da FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.