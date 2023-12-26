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        Fethiye'de finansal yatırım eğitimi verildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Finansal Para Yatırım Araçları ve Bunlara Yatırım Yapma Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:53
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        Fethiye'de finansal yatırım eğitimi verildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Finansal Para Yatırım Araçları ve Bunlara Yatırım Yapma Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) odadaki Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli ile Doç. Dr. Ali Petek tarafından verildi.

        Eğitimin ilk bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisine makroekonomik bakış, finansal piyasa kavramı ve finansal piyasa türleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

        Eğitimin ikinci bölümünde ise finansal yatırım araçlarında, temel analiz, teknik analiz, Türkiye'de finansal sistem ve işleyişi, yatırım fonları, hisse senetleri ve yatırım yapma yöntemleri konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

        Yaklaşık 6 saat süren eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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