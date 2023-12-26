Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

        Polis merkezine götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Muğla'da ihracat 1 milyar doları aştı
        Muğla'da ihracat 1 milyar doları aştı
        Muğla'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Okul müdürünün düşürdüğü 30 bin lirayı uzman çavuş buldu
        Okul müdürünün düşürdüğü 30 bin lirayı uzman çavuş buldu
        Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Gökova Körfezi'nden bir yılda 40 bin 740 kilo çöp toplandı
        Gökova Körfezi'nden bir yılda 40 bin 740 kilo çöp toplandı