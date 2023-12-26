Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Polis merkezine götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.