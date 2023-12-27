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        Bodrum'da "Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:46 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:52
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        Bodrum'da "Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" etkinliği düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İlçe Belediyesinin destekleri ve müzisyen Numan Pekdemir'in koordinasyonuyla Bodrum Art Project/Pekdemir Kültür Sanat tarafından düzenlenen etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Sema Grubu yer aldı.

        Herodot Kültür Merkezi'ndeki "Şebiarus" törenine, Kaymakam Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törenden elde edilecek gelirin bir kısmının Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışlanacağı öğrenildi.

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