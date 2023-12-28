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        Bodrum'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı

        Bodrum ilçesinde motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:46
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        Bodrum'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı
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        Bodrum ilçesinde motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Mobil Trafik Güvenliği Eğitim Timi ile Bodrum Jandarma Trafik Timleri, Gündoğan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan asayiş kontrol noktası önünde uygulama yaptı.

        Burada durdurulan sürücülere, kask ve reflektif yelek kullanımının önemi, kış ve kötü hava şartlarında motosiklet kullanımı konularında eğitim verildi.

        Ekipler, 70 sürücüye reflektörlü yelek ile 15 motosiklet kullanıcısına da kask hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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