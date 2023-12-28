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        Bodrum Belediyesinden engellilere yönelik çalışmalar

        Bodrum Belediyesince engellilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:03
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        Bodrum Belediyesinden engellilere yönelik çalışmalar
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        Bodrum Belediyesince engellilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla bu yıl 6 akülü sandalye, 2 özel yapım sandalye ve 1 akülü skuter alımının yapıldığı belirtildi.

        Arızalı engelli araçlara da bakım, onarım ve parça alım desteği yapıldığı, toplam 574 engelli birey ile 511 yatağa bağımlı vatandaşın sağlık kuruluşlarına transfer işleminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Engelli ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da tıbbı malzeme desteğinde de bulunulduğu ifade edildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin tüm gücü ve özverisiyle dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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