Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına odaklandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

        Manisa'da yarın oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maça odaklanan Çağdaş Bodrumspor'un Genel Menajeri Onur Cumhur Aksoy, Denizli maçı ile farklı bir rüzgar yakaladıklarını belirterek son iki maçı da almak için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

        Takımlarda hoca değişikliğinden sonra mutlaka bir reaksiyon alındığını belirten Aksoy, "İlk başta o aksiyonu aldık. Ama Denizli oldukça yüksek yüzdeli oynadı. Şutları çok isabetli idi. Ancak sonlara doğru pes etmeyen yapımızı gösterdik. Bu bizim için çok iyiydi. Hem oyuncuların kendine güveni açısından, hem de taraftara verdiğimiz mesaj açısından çok kıymetliydi." dedi.

        Maçın ardından takımın kendine olan inancının daha da arttığını vurgulayan Aksoy, bundan sonraki maçları alarak 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Takımda şu an yeni transferlerin olmayacağını anlatan Aksoy, "Takımın gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın zaten kendi sistemi çok agresif. Agresif sistemden kastım savunmacı, daha çok açık sahada oynayan ve hücum eden, daha hızlı basketbol oynayan bir sistemi var. Bu süre içerisinde bunu uygulayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi şu üç maçtan en az iki galibiyet ile çıkarsak kendimizi üst sıralara doğru atmış olacağız." diye konuştu,

        Takımın genç yıldızı Ege Havsa ise ilk yarının son iki maçında galip gelerek ikinci yarıda bambaşka bir Çağdaş Bodrum ile ligde kalmayı hedeflediklerini belirtti.

        Takımda güzel bir ivme yakaladıklarını anlatan Havsa,"İlk yarının bitmesine sayılır hafta kaldı. Biz önümüzdeki maçları alarak en iyi moralle en iyi şekilde ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Antrenörümüz Ahmet Çakı enerjisi ve karakteriyle takıma çok iyi geldi." dedi.

        Havsa, bireysel olarak hedefinin önümüzdeki senelerde Bodrum’da kalıp burada iyi performans göstererek Süper Lig’de kalıcı bir oyuncu olmak olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Muğla'da kadın üreticilere incir fidanı ve kerevet verildi
        Muğla'da kadın üreticilere incir fidanı ve kerevet verildi
        Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
        Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
        Bodrum Belediyesinden engellilere yönelik çalışmalar
        Bodrum Belediyesinden engellilere yönelik çalışmalar
        Muğla'da motosikletli polis timleri eğitim alıyor
        Muğla'da motosikletli polis timleri eğitim alıyor
        Bodrum'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı
        Bodrum'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı
        Çikolata müzesiyle Bodrum'da turizme hizmet ediyor
        Çikolata müzesiyle Bodrum'da turizme hizmet ediyor