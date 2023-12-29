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        Fethiye'de "Otizm Parkı" protokolü imzalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otizm merkezi yapılması için Fethiye Belediyesi ile METE Grup arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:49
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        Fethiye'de "Otizm Parkı" protokolü imzalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otizm merkezi yapılması için Fethiye Belediyesi ile METE Grup arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Fethiye Belediyesi, otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek ve otizmli çocukların akranlarıyla zaman geçirip toplumla kaynaşmalarını amaçlayan "Otizm Parkı" projesini hayata geçiriyor.

        Babataşı Mahallesi'ne yapılacak park için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve hayırsever iş insanı Niyazi Mete'nin temsilcisi avukat Şule Yılmaz, işbirliği protokolüne imza attı.

        Belediye Başkanı Alim Karaca, Otizm Parkı'nın özel bireylere ve ailelere umut olacağını ifade ederek, park sayesinde otizmli çocukların arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanına kavuşacağını dile getirdi.

        Yılmaz ise, belediye başkanı ve ekibine sosyal proje nedeniyle teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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