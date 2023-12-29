Bodrum'da gazi ve emekli astsubay derneklerinden terör saldırılarına tepki Muğla'nın Bodrum ilçesindeki gazi ve emekli astsubay dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki gazi ve emekli astsubay dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ile Bodrum Halikarnas Şubesi Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Bodrumlu Gaziler Anıtı'nda bir araya geldi.

Ellerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı "Vatan size minnettardır" yazılı dövizler açan grup, "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" açıklaması yaptı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da katıldığı tepki programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Grup adına basın açıklamasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, 12 silah arkadaşlarının şehit edildiği hain saldırıyı lanetlediklerini, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Külcü, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz şekilde mücadele eden Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisi olduklarını vurguladı.

Acıları kadar öfkelerinin de büyük olduğunu aktaran Külcü, "Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

Kaymakam Çit de 12 askerin vatan ve bayrak için ülke için şehit olduğunu belirterek "Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Allah'ım bu acıları inşallah bize bir daha göstermesin. Ülkemizin başı sağ olsun. PKK'yı da lanetliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.