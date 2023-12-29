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        Bodrum'da şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:56
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        Bodrum'da şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Aytaç Davut'un kullandığı 35 AAG 289 plakalı minibüs, Gölköy Mahallesi 218. Sokak Cennet Koyu mevkisinde şarampole devrildi.

        Yuvarlanan araç, denize düşmeden ağaca takılı kaldı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, minibüsteki 7 yaralı ambulansa taşınarak, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüsün bölgeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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