Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonu oldu

Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 28-29 Aralık'ta Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında 4 takım finale kaldı.

Müsabakalarda, Marmaris Aksaz Turgut Reis Ortaokulu ile finalde karşılaşan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, rakibini 3-1 yenerek birinci oldu.

Şampiyonaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Münevver Alp ve Bodrum Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Taner An ile katılan takım, sevinç gösterisinde bulundu.

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