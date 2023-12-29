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        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonu oldu

        Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:09
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        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonu oldu
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        Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 28-29 Aralık'ta Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında 4 takım finale kaldı.

        Müsabakalarda, Marmaris Aksaz Turgut Reis Ortaokulu ile finalde karşılaşan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, rakibini 3-1 yenerek birinci oldu.

        Şampiyonaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Münevver Alp ve Bodrum Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Taner An ile katılan takım, sevinç gösterisinde bulundu.

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