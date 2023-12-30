Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki ayrı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.