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        Muğla'da Slow Food pazarı kuruldu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Slow Food (Yavaş Yeme) pazarı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:56 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:02
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        Muğla'da Slow Food pazarı kuruldu
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Slow Food (Yavaş Yeme) pazarı kuruldu.

        Muğla İnsan Hakları Parkı'nda kurulan "Slow Food Pazarı"nda ürünler tüketicilerle buluşturuldu.

        Yöresel ve organik ürünlerin sergilendiğini tezgahları inceleyen vatandaşlar yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

        Pazarı gezen Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

        Buradaki yerel üreticilerle de görüşen Akbıyık, zeytinyağı duyusal tadım atölyesine katıldı.

        Pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, "Muğla'mızın tarihin derinliklerinden gelen yöresel, organik ürünlerini, el sanatlarını gördük. Sanayileşen dünyada bizim mahalli ürünlerimizi yaşatmak, kullanmak ve tatmak günümüzde çok önemli." dedi.

        Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı kurumların da destek verdiği pazarda, yerel üreticinin desteklenmesi, ata tohumlarının, kültürel ve geleneksel dokunun korunması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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