Muğla'da Slow Food pazarı kuruldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Slow Food (Yavaş Yeme) pazarı kuruldu.

Muğla İnsan Hakları Parkı'nda kurulan "Slow Food Pazarı"nda ürünler tüketicilerle buluşturuldu.

Yöresel ve organik ürünlerin sergilendiğini tezgahları inceleyen vatandaşlar yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Pazarı gezen Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Buradaki yerel üreticilerle de görüşen Akbıyık, zeytinyağı duyusal tadım atölyesine katıldı.

Pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, "Muğla'mızın tarihin derinliklerinden gelen yöresel, organik ürünlerini, el sanatlarını gördük. Sanayileşen dünyada bizim mahalli ürünlerimizi yaşatmak, kullanmak ve tatmak günümüzde çok önemli." dedi.

Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı kurumların da destek verdiği pazarda, yerel üreticinin desteklenmesi, ata tohumlarının, kültürel ve geleneksel dokunun korunması hedefleniyor.