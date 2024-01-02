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        Bodrum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:15
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        Bodrum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 ayrı suçtan 15 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'nün Yalıkavak Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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