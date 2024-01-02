Bodrum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 ayrı suçtan 15 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'nün Yalıkavak Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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