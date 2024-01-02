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        Bodrum'da sağanak etkili oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:27
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        Bodrum'da sağanak etkili oldu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Konacık ve Bitez mahalleleri başta olmak üzere bazı bölgelerde ana güzergahlarda su birikintileri oluştu.

        Yoğun yağmur suları nedeniyle Bitez'de sokak araları da dereye döndü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

        Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede, Bodrum Belediyesi ekipleri yağışın olduğu bölgelerde devriye ve temizlik çalışması yaptı.

        Bölgede sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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