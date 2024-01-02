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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:44
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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